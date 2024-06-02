Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался для участия в президентских выборах. Внеочередные выборы в стране состоятся в конце июня в связи с гибелью президента Ибрагима Раиси. Ахмадинежад зарегистрировался 2 июня и пообещал стремиться к «конструктивному взаимодействию с миром и улучшению экономических отношений со всеми странами».

«Регистрация бывшего лидера-популиста оказывает давление на верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. Находясь у власти, Ахмадинежад открыто бросил вызов 85-летнему священнослужителю, и его попытка баллотироваться в 2021 году была запрещена властями», — отмечает Associated Press.

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб 19 мая в результате жесткой посадки вертолета недалеко от границы с Азербайджаном. Вертолет перевозил также министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других высокопоставленных чиновников, все они погибли. Совет стражей конституции Ирана утвердил дату внеочередных президентских выборов на 28 июня.

К 1 июня были официально зарегистрированы 12 кандидатов, включая депутатов парламента Масуда Пезешкияна и Ахмада Расулинежада, а также Вахида Хаганияна, работавшего в администрации верховного лидера Али Хаменеи. Ахмадинежад оставил пост президента Ирана в августе 2013 года, после него главой государства стал Хассан Роухани.