ОПЕК+ по итогам заседания 2 июня решил продлить соглашение о сокращении добычи нефти на весь 2025 год, сообщает альянс в коммюнике.

Ранее нефтяная сделка была рассчитана до конца 2024 года. Общая квота на добычу нефти для стран ОПЕК+ была увеличена на 300 тыс. баррелей в сутки из-за ОАЭ и составит 39,725 млн баррелей в сутки с января 2025 года.

«Требуемый уровень добычи для ОАЭ был повышен на 300 тыс. баррелей в сутки. Это увеличение будет осуществляться поэтапно, начиная с января 2025 года и до конца сентября 2025 года», — пояснили в альянсе.

С первого квартала 2024 года несколько стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, добровольно сокращают добычу нефти на 2,2 млн баррелей в сутки для балансировки рынка. Эта мера будет действовать до конца второго квартала 2024 года. Дополнительно, с весны 2023 года до конца 2024 года, эти же страны сокращают добычу на 1,66 млн баррелей в сутки.