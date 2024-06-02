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Медиамагнат женился на бывшей теще Абрамовича
93-летний медиамагнат Руперт Мердок вступил в пятый брак, женившись на 67-летней Елене Жуковой, бывшей теще Романа Абрамовича
Медиамагнат женился на бывшей теще Абрамовича
Руперт Мердок / Фото: Reuters / Others
2 июня 2024 г.

93-летний медиамагнат Руперт Мердок женился на 67-летней Елене Жуковой, бывшей теще Романа Абрамовича.

Как сообщили входящие в медиаимперию Мердока издания Times и The Sun, свадебная церемония состоялась в поместье Мердока в Калифорнии. На мероприятии присутствовали только близкие родственники и друзья. Это уже пятый брак Мердока.

Мердок основал медиахолдинг News Corporation в 1979 году, а в 2012 году разделил его на две самостоятельные компании: News Corp., объединившую издательские активы, и 21st Century Fox, включающую кинопроизводственные и развлекательные активы. В ноябре прошлого года Мердок ушел с постов председателя обеих компаний, передав их своему сыну Лахлану, но остался почетным председателем. Его состояние Forbes оценивает в $19,9 млрд.

Елена Жукова — бывшая жена российского нефтяного магната Александра Жукова и мать модели Дарьи Жуковой, которая была замужем за Романом Абрамовичем с 2008 по 2017 год. Жукова занималась молекулярной биологией и исследовала диабет. СМИ сообщали, что Мердок познакомился с Жуковой на вечеринке у своей третьей жены Венди Дэнг.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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