Фотокорреспондент агентства «Анадолу» (АА) Фатих Акташ пострадал от жесткого обращения полиции Нью-Йорка во время освещения акций в поддержку Палестины.

Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун осудил нападение на журналиста.

«Я осуждаю применение силы против уважаемого Акташа. Передаю ему и семье агентства «Анадолу» свои пожелания скорейшего выздоровления», — написал Алтун в соцсетях.

Он подчеркнул, что свобода прессы является основой демократии, и выразил намерение продолжать поддерживать «всех журналистов, борющихся против несправедливости и бесправия».