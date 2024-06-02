ТУРЦИЯ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Полиция Нью-Йорка напала на фотокорреспондента АА
Фатих Акташ освещал акции в поддержку Палестины в Нью-Йорке и подвергся жесткому обращению местной полиции. Глава Управления коммуникаций Фахреттин Алтун осудил инцидент
Полиция Нью-Йорка напала на фотокорреспондента АА
Фахреттин Алтун / Others
2 июня 2024 г.

Фотокорреспондент агентства «Анадолу» (АА) Фатих Акташ пострадал от жесткого обращения полиции Нью-Йорка во время освещения акций в поддержку Палестины.

Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун осудил нападение на журналиста.

«Я осуждаю применение силы против уважаемого Акташа. Передаю ему и семье агентства «Анадолу» свои пожелания скорейшего выздоровления», — написал Алтун в соцсетях.

Он подчеркнул, что свобода прессы является основой демократии, и выразил намерение продолжать поддерживать «всех журналистов, борющихся против несправедливости и бесправия».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us