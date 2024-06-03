Экс-президент США и главный кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп 2 июня появился на турнире UFC 302 и в частной беседе с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым пообещал остановить боевые действия в Газе.

На турнире UFC, который посетил Трамп, россиянин Ислам Махачев защищал свой титул чемпиона мира против американца Дастина Порье. Появление политика перед 15 тыс. зрителей в «Пруденшал-центре» в Ньюарке вызвало большое оживление, передает Fox News. Зрители приветствовали Трампа стоя, несмотря на то, что накануне политику вынесли обвинительный приговор по делу о коррупции.

В разговоре, который подслушали журналисты, слышно, как Нурмагомедов говорит Трампу: «Я знаю, что вы остановите войну в Палестине». Продолжая пожимать руку борцу, Трамп ответил: «Мы ее остановим. Я остановлю войну». Официального подтверждения этих слов от Трампа не было.

Публичные комментарии политика о войне в Газе были неоднозначными. В прошлом месяце Трамп заявил, что Израиль «проигрывает пиар-войну, не сумев довести дело до конца». В конце мая, выступая перед еврейскими миллиардерами, Трамп заявил, что поддерживает право Израиля продолжать «войну с терроризмом», а также поспешил напомнить, что во время его президентства США признали оккупированные сирийские Голанские высоты частью Израиля, а также признали Иерусалим израильской столицей (большинство стран мира раскритиковали этот шаг).

Кроме того, Трамп ставит себе в заслугу налаживание отношений между ОАЭ, Бахрейном и Израилем в 2020 году. На прошлой неделе президент Джо Байден поддержал так называемую новую «дорожную карту» к постоянному миру в Газе, предложенную Израилем. Однако политик потерял немалую долю своих сторонников из-за односторонней поддержки военного вторжения Израиля в Газу.