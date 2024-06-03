ПОЛИТИКА
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Стрельба в Огайо
В результате массовой стрельбы в штате Огайо в ночь на 2 июня погиб один человек, еще не менее 24 получили ранения
Стрельба в Огайо
В результате стрельбы в штате Огайо погиб один человек / Photo: AP
3 июня 2024 г.

В результате массовой стрельбы в штате Огайо в ночь на 2 июня погиб один человек, еще не менее 24 получили ранения. Инцидент произошел вскоре после полуночи в городе Акрон.

По сообщениям местных СМИ, на месте происшествия были обнаружены десятки гильз и оружие. О задержаниях и арестах в рамках начавшегося расследования пока не сообщалось. Полиция Акрона отметила, что у многих пострадавших травмы не представляют опасности для их жизни, однако состояние нескольких других оценивается как более серьезное.

Следствие пока не сообщает о возможных причинах стрельбы и личности нападавшего или нападавших.

В США продолжается дискуссия об ужесточении контроля над оружием. В прошлом году в стране произошло около сорока случаев массовой стрельбы с гибелью людей.

Президент США Джо Байден регулярно призывает к «разумной» реформе законодательства об оружии, в то время как Национальная стрелковая ассоциация настаивает на праве американцев на самооборону.

20 мая во время выпускной церемонии в Канзасе произошла стрельба, в результате которой два человека получили ранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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