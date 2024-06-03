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О чем не смогли договориться Путин и Си Цзиньпин?
Темами переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина во время переговоров в Пекине были поставки газа, усиление присутствия китайских банков в России и вопросы по участию Китая в швейцарском саммите
О чем не смогли договориться Путин и Си Цзиньпин?
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин / Photo: Reuters
3 июня 2024 г.

Во время визита президента России Владимира Путина в Пекин председатель КНР Си Цзиньпин обсудил с ним вопросы поставок газа, усиление присутствия китайских банков в России и участие Китая в швейцарском саммите по Украине, сообщает Financial Times.

По информации издания, в последних двух вопросах, вероятно, были достигнуты значительные прорывы. Китай отказался от участия в конференции в Швейцарии, мотивируя это «бессмысленностью обсуждений мирных инициатив без участия Москвы».

Кроме того, Китай вскоре может поручить одному или двум своим банкам сосредоточиться на сделках с Россией, несмотря на санкционное давление со стороны США.

Что касается поставок энергоносителей, стороны обсудили строительство газопровода «Сила Сибири — 2» и вопрос цены на газ. По информации FT Пекин потребовал от Москвы установить цену на газ, близкую к внутренним российским субсидированным ценам. Однако даже в случае согласия России на такие условия, Китай готов покупать лишь небольшую часть запланированной годовой мощности трубопровода «Сила Сибири — 2» в 50 млрд кубометров газа. Россия считает подобные условия необоснованными.

Изданию неизвестно, удалось ли Путину и Си Цзиньпину прийти к какому-либо пониманию или хотя бы наметить его вектор.

Президент Путин посетил Китай с государственным визитом 16-17 мая. Лидеры двух стран по итогам переговоров приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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