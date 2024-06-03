Власти КНР обвинили британскую MI6 в вербовке двух сотрудников госорганов Китая для шпионажа в пользу Лондона. Об этом 3 июня сообщило китайское Министерство госбезопасности (МГБ).

Ведомство уточнило, что задержанные шпионы — супружеская пара. Их дело находится в стадии дальнейшего расследования.

Китай и Великобритания в течение нескольких месяцев обменивались обвинениями в шпионаже и угрозах нацбезопасности. В январе Китай раскрыл дело о шпионаже, в котором MI6 использовала иностранца в Китае для сбора секретов и информации.

В апреле Великобритания аналогично обвинила двух граждан королевства в предоставлении информации спецслужбам Китая. В мае Лондон обвинил трех человек в оказании помощи внешней разведке КНР.

Китайское МГБ уточняет, что один из задержанных супругов проходил обучение в Великобритании в 2015 году по программе обмена. В тот период его приглашали на обеды и экскурсии, тайно организованные MI6.

По данным МГБ, он «очень жаждал денег» и его заманили возможностью подрабатывать консультантом с высоким вознаграждением, прежде чем сотрудники MI6 обратились к нему с предложением работать на британское правительство с обещанием еще более крупного денежного вознаграждения. Он согласился, отмечает китайское ведомство.

После обучения шпионажу MI6 приказала ему вернуться в Китай для сбора важной информации, связанной с китайским правительством.

Спецслужба также убедила его завербовать свою жену, которая работала в «ключевом правительственном подразделении», за двойную сумму. Женщина по фамилии Чжоу в конце концов согласилась, уточняет МГБ.

В прошлом году законодатели КНР приняли широкое обновление антишпионского законодательства, запретив передачу иностранцам любой информации, которая считается связанной с национальной безопасностью. За шпионаж в пользу другого государства в КНР грозит наказание вплоть до смертной казни.