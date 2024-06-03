По предварительным подсчетам избирательной комиссии Мексики, левый кандидат на пост президента Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах после подсчета 60% голосов. Она станет первой женщиной-президентом в истории Мексики. По данным избирательных органов, Шейнбаум получает около 60,7% голосов.

Политик ранее занималась климатологией, несколько лет возглавляла мэрию Мехико.

«Впервые за 200 лет существования республики я стану первой женщиной-президентом Мексики», — заявила Шейнбаум своим сторонникам.

Оппозиционный кандидат Ксочитль Гальвез заняла второе место с 26,6–28,6% голосов. Объявление избирательной комиссии несколько раз откладывалось без объяснения причин, что привело к ситуации неопределенности. «Они лгут, как всегда», — написала Гальвес в соцсети X (бывший Twitter) перед публикацией данных.

Шейнбаум должна вступить в должность 1 октября, сменив Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Глава государства в Мексике избирается на шесть лет с ограничением на один срок.

2 июня в Мексике проходили не только выборы президента — избирали также членов обеих палат Конгресса, губернаторов штатов, многочисленных региональных и муниципальных служащих. Это был крупнейший день выборов в истории страны. В общей сложности мексиканцам надо было избрать политиков, претендующих на 20 тыс. должностей.

Перед Шейнбаум стоит сложная задача. Она должна сбалансировать обещания увеличить социальные программы, унаследовав при этом от президента Обрадора огромный бюджетный дефицит и низкий экономический рост.

После объявления предварительных результатов Шейнбаум пообещала сторонникам, что ее правительство будет финансово ответственным и будет уважать автономию центрального банка.

Выборный цикл в Мексике оказался самым жестоким в современной истории страны: с сентября по май были убиты 38 кандидатов. Многие аналитики отмечают, что за время правления Лопеса Обрадора организованные преступные группировки расширили и углубили свое влияние. За его время правления в стране было убито больше людей — более 185 тыс. — чем за время правления любой другой администрации в современной истории Мексики.