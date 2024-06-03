Израиль в ночь на 3 июня атаковал город Хиан в сирийской провинции Алеппо. По меньшей мере 12 человек погибли в результате израильского авиаудара.

Минобороны Сирии уточнило, что Израиль нанес удар около 00:20 по нескольким объектам в окрестностях Алеппо, второго крупнейшего города страны. По данным ведомства, пострадал завод по производству медных изделий.

В заявлении добавлено: «Атака привела к гибели нескольких человек и материальному ущербу».

Арабские СМИ отмечают, что израильские авиаудары, вероятно, были нацелены на иранский военный объект в Хиане. Издания допускают, что погибшие были бойцами ливанской «Хезболлы».

Провинция Алеппо была относительно спокойной. Последний израильский авиаудар был в марте, он унес жизни 52 человек. На прошлой неделе сирийские СМИ сообщили, что израильские ракеты ударили по военному объекту недалеко от района Фарклас в восточной части провинции Хама. Там дислоцируются силы, связанные с ливанской группировкой «Хезболла» и иранские ополченцы.

С начала конфликта в Сирии в 2011 году Израиль нанес сотни авиаударов по сирийской территории, обстреливая не только приграничные области, но и Дамаск, Алеппо. С начала израильского вторжения в Газу в октябре прошлого года Тель-Авив усилил атаки по Сирии и Ливану, повышая региональную нестабильность.

С начала 2024 года Израиль нанес более 43 ударов по Сирии, 32 из них — с воздуха, 12 — с земли. В результате атак, как уточняют СМИ, было поражено и уничтожено около 91 цели, включая склады оружия и боеприпасов, штабы, центры и транспортные средства. Эти удары привели к гибели 142 военнослужащих и ранению еще 69 человек.