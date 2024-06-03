Помощник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Офир Фальк подтвердил, что Израиль принимает рамочное соглашение о прекращении войны в Газе, выдвинутое президентом США Джо Байденом. Политик охарактеризовал его как несовершенное и нуждающееся в доработке, но подтвердил, что в общем этот план устраивает Тель-Авив.

Фальк отметил, что предложение Байдена было «сделкой, на которую мы согласились, — это не очень хорошая сделка, но мы очень хотим, чтобы заложники были освобождены, все до единого».

«Есть много деталей, которые нужно проработать», — отметил представитель канцелярии премьера.

Он добавил: главные условия Тель-Авива, включая «освобождение заложников и уничтожение ХАМАС, не изменились.

Госдепартамент США 2 июня сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен провел отдельные телефонные переговоры по поводу этого предложения с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и членом военного кабинета Бени Ганцем.

В разговоре с израильским главой Минобороны Блинкен «высоко оценил готовность Израиля заключить сделку» и «подчеркнул, что это предложение будет способствовать долгосрочным интересам безопасности Израиля, в том числе за счет возможности дальнейшей интеграции в регионе».

Джо Байден представил трехэтапный план для прекращения войны в Газе 31 мая. Первый этап предполагает перемирие сроком на шесть недель и возвращение части заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе. После этого стороны будут вести переговоры о бессрочном прекращении боевых действий.

Такая последовательность, по-видимому, подразумевает, что США поддерживают позицию ХАМАС, который настаивает на постоянном прекращении огня в Газе. Это противоречит планам Нетаньяху, который обещает продолжить боевые действия в эксклаве.

За последние несколько месяцев Байден приветствовал несколько предложений о прекращении огня, каждое из которых имело схожую структуру с тем, которое он изложил 31 мая, но все они потерпели неудачу.

В феврале президент США заявил, что Израиль согласился прекратить боевые действия к Рамадану, священному мусульманскому месяцу, который начался 10 марта. Однако перемирия в итоге не произошло.

ХАМАС также приветствовал инициативу Байдена от 31 мая, хотя высокопоставленный представитель группировки Сами Абу Зухри заявил, что «ХАМАС слишком велик, чтобы Нетаньяху или Байден могли его обойти или отодвинуть в сторону».