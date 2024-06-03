Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об «иностранных агентах», который вызвал шестинедельный политический кризис в стране и привел к резкому охлаждению отношений Тбилиси с западными союзниками.

Папуашвили подписал закон после того, как правительственные законодатели на прошлой неделе проголосовали за преодоление вето президента Саломе Зурабишвили, которая раскритиковала инициативу и пообещала сделать все, чтобы закон не прошел. Теперь же мера вступила в силу.

По новому закону организации, получающие более 20% своего финансирования из-за рубежа, должны регистрироваться как «агенты иностранного влияния». Мера предусматривает штрафы в размере более $3600 за отсутствие маркировки, а также обременительные требования к раскрытию информации.

Противники законопроекта более месяца проводят одни из крупнейших протестов в Грузии со времен обретения независимости в 1991 году, после распада СССР.

Группа грузинских НПО заявила, что оспорит закон в конституционном суде и готовит обращение в Европейский суд по правам человека. Ряд СМИ и НПО выпустили совместное заявление, в котором раскритиковали законопроект и заявили, что не будут его исполнять.

США, Европейский союз и Великобритания также осудили власти Грузии за внедрение спорного законопроекта, который раскалывает грузинское общество.

Оппозиционные группы называют инициативу «российским законом». Они утверждают, что закон создан по образцу аналогичной меры в РФ, которую Кремль использует для подавления всякого инакомыслия в стране.

Жители Грузии поддерживают курс на членство в ЕС и НАТО. Однако в Брюсселе и в ряде европейских столиц уже заявили, что введение закона об иноагентах блокирует путь Грузии в Евросоюз. А США и вовсе пригрозили ввести санкции против грузинских чиновников, голосовавших за законопроект.

В ответ грузинское правительство обвинило западные страны в шантаже и заявило, что закон необходим, чтобы помешать им втянуть Грузию в очередную войну с Россией. Москва отрицает какую-либо роль в поддержке законопроекта.