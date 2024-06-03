На полях конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре глава Пентагона Ллойд Остин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить оборонные потребности Киева. Остин подтвердил приверженность США дальнейшему обеспечению поддержки Украины.

Зеленский заявил в Telegram, что обсуждались ключевые вопросы, включая укрепление украинской системы ПВО, коалицию F-16 и подготовку двустороннего соглашения о безопасности. На встрече присутствовал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Остин и Зеленский подтвердили намерение укреплять стратегическое оборонное партнерство между Соединенными Штатами и Украиной. Зеленский выразил разочарование отсутствием китайской делегации на конференции и отказом Пекина участвовать в мирном саммите по Украине.

В пятницу Остин также встретился с министром обороны Китая Ли Шанфу. Это была их первая личная встреча, продолжавшаяся более часа. Остин заявил, что безопасность США связана с безопасностью Азии, и подчеркнул важность присутствия США в этом регионе.

Министр обороны КНР заявил, что Китай не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта и поддерживает мирные переговоры.

«Мы никогда не поставляли оружие ни одной из сторон конфликта. Мы установили строгий контроль над экспортом товаров двойного назначения и никогда не делали ничего, чтобы раздуть пламя. Мы твердо стоим на стороне мира и диалога», — отметил Ли Шанфу.

Это вторая поездка Зеленского в Азию с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. В мае 2023 года он принял участие во встречах G7 в Японии.