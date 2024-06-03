Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил, что с 4 июня Польша восстанавливает буферную зону на границе с Беларусью. Это решение принято после инцидента, когда один из нелегальных мигрантов ранил ножом польского солдата при попытке пересечь границу. В ответ на это премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о направлении дополнительных военных сил на границу.

Буферная зона будет введена в Гайновском и Белостокском районах. Новые правила запрещают приближаться к границе ближе, чем на 200 метров. Косиняк-Камыш отметил, что восстановление буферной зоны необходимо для улучшения защиты границы и обеспечения безопасности сотрудников.

Ранее, в ответ на миграционный кризис у границ с Беларусью в 2021 году, Польша ввела механизм буферной зоны, однако данный режим был отменен после осенних парламентских выборов.

Инцидент с ранением польского солдата вызвал широкий резонанс в польском обществе. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия несет ответственность за ситуацию на границе с Беларусью. По его словам, 90% нелегальных мигрантов имеют российские визы и «специально поощряются для атаки на ЕС». Он подчеркнул, что Польша серьезно относится к защите границ Шенгенской зоны.

Сикорский также призвал ЕС оказать поддержку на границе с Беларусью, подобно тому, как это было сделано для Греции. Он отметил, что такая поддержка стала бы четким сигналом для Лукашенко и Путина о том, что польская граница – это граница всего Евросоюза. В интервью Gazeta Wyborcza Сикорский подчеркнул, что неспособность контролировать границу может привести к победе крайне правых на выборах в Европейский парламент и развалу ЕС.