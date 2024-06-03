Москва рекомендует Вашингтону не предпринимать «необдуманных шагов», которые могут повлечь «фатальные последствия», заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Так он прокомментировал разрешение Киеву наносить удары по российской территории американским оружием.

«Хотелось бы предостеречь американских деятелей от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия», — сказал Рябков. Замминистра полагает, что американская администрация «в силу непонятной причины недооценивает серьезность того отпора, который они могут получить».

31 мая американский Госдепартамент сообщил о решении президента США Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины ограниченно бить по территории России. Власти России и ранее предупреждали об опасных последствиях таких мер. После объявления решения Байдена, Кремль указал, что это показывает «вовлеченность» США в конфликт.

Ранее Россия неоднократно выступала против финансовой и военной помощи Украине.