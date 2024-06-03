Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Тель-Авив ищет альтернативный орган управления для Газы. По словам министра, управлять сектором должна новая структура, не связанная с ХАМАС. Политик, однако, признался, что пока не представляет, кем могут быть претенденты на смену ХАМАС.

Комментарии министра прозвучали в период новой неопределенности на восьмом месяце вторжения Израиля в Газу. На премьер-министра Биньямина Нетаньяху растет давление со стороны многих израильтян, требующих принять новое соглашение о прекращении огня, предложенное президентом США Джо Байденом. В то же время крайне правые члены правящей коалиции угрожают развалить правительство, если премьер согласится на перемирие.

Галант, член израильского военного кабинета из трех человек, недавно призвал правительство разработать подробный послевоенный план для Газы. С аналогичным призывом ранее выступил и другой член военного кабинета Бени Ганц. Политик выдвинул ультиматум: если Нетаньяху не представит план до 8 июня, то Ганц обещает покинуть кабинет.

По словам министра обороны, создание альтернативной гражданской структуры «позволит достичь целей Израиля по устранению военного и управляющего авторитета ХАМАС в Газе». Политик подчеркнул, что «мы [израильтяне] не допустим правления ХАМАС ни на каком этапе любого процесса, направленного на прекращение войны».

Представитель Министерства обороны Израиля позже уточнил, что Тель-Авив надеется создать в Газе изолированные районы, свободные от ХАМАС, которые станут «центрами местного самоуправления». Также власти Израиля хотят определить силы, которые могут обеспечить формирование правительства в Газе в долгосрочной перспективе.

Израиль ищет «местных невраждебных игроков», — сказал чиновник, добавив, что, по мнению Галанта, «палестинцы должны управлять палестинцами».

Израиль будет способствовать увеличению помощи районам, а местные силы будут отвечать за ее распределение для укрепления своей власти.

Нетаньяху ранее заявил, что Тель-Авив сохранит контроль над безопасностью в Газе, но делегирует гражданскую власть местным палестинцам, не связанным с ХАМАС. При этом он исключил создание Палестинского государства.