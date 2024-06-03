Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи принял решение полностью приостановить действие межкорейского военного соглашения от 2018 года до полного восстановления доверия между странами. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейскую президентскую администрацию.

Данное решение было принято на рабочем координационном совещании СНБ под председательством генерального секретаря Ким Тэ Хе.

Ранее КНДР заявила о прекращении отправки воздушных шаров с мусором в Южную Корею, отметив, что кампания предоставила южнокорейцам «достаточный опыт того, насколько неприятно они себя чувствуют».

Также сообщается, что США, Южная Корея и Япония договорились о проведении этим летом новых трехсторонних совместных учений. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в воскресенье Пентагоном по итогам встречи министров обороны трех стран.

Министр обороны США Ллойд Остин, министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик и министр обороны Японии Минору Кихара встретились в воскресенье в Сингапуре на ежегодном саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

Стороны «обязались продолжать укреплять трехстороннее сотрудничество для обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове, в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами», отмечается в заявлении.

Три страны также договорились разработать в этом году Рамочную программу трехстороннего сотрудничества в области безопасности.

В сентябре 2018 года экс-президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали военное соглашение о прекращении враждебных действий и создании буферных зон вдоль границы на земле, на море и в воздухе.