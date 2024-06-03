ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Межкорейское соглашение больше не действует
Совет национальной безопасности Южной Кореи решил полностью приостановить действие межкорейского военного соглашения от 2018 года
Межкорейское соглашение больше не действует
СНБ Южной Кореи принял решение приостановить действие межкорейского военного соглашения / Photo: Reuters
3 июня 2024 г.

Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи принял решение полностью приостановить действие межкорейского военного соглашения от 2018 года до полного восстановления доверия между странами. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейскую президентскую администрацию.

Данное решение было принято на рабочем координационном совещании СНБ под председательством генерального секретаря Ким Тэ Хе.

Ранее КНДР заявила о прекращении отправки воздушных шаров с мусором в Южную Корею, отметив, что кампания предоставила южнокорейцам «достаточный опыт того, насколько неприятно они себя чувствуют».

Также сообщается, что США, Южная Корея и Япония договорились о проведении этим летом новых трехсторонних совместных учений. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в воскресенье Пентагоном по итогам встречи министров обороны трех стран.

Министр обороны США Ллойд Остин, министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик и министр обороны Японии Минору Кихара встретились в воскресенье в Сингапуре на ежегодном саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

Стороны «обязались продолжать укреплять трехстороннее сотрудничество для обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове, в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами», отмечается в заявлении.

Три страны также договорились разработать в этом году Рамочную программу трехстороннего сотрудничества в области безопасности.

В сентябре 2018 года экс-президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали военное соглашение о прекращении враждебных действий и создании буферных зон вдоль границы на земле, на море и в воздухе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us