Китайский космический аппарат «Чанъэ-6» успешно совершил посадку на темной стороне Луны, сообщает информационное агентство «Синьхуа». Задача аппарата – собрать и доставить на Землю образцы лунного грунта.

До этого ни одна страна не исследовала обратную сторону Луны, которая всегда развернута в сторону от Земли. «Чанъэ-6» должен за два дня собрать два килограмма образцов лунной породы и отправиться обратно на Землю. Ожидается, что аппарат приземлится в районе Внутренней Монголии около 25 июня.

Это третья посадка земного аппарата на Луне в этом году. В январе там приземлился японский зонд SLIM, а в феврале — аппарат американской компании Intuitive Machines.

Исследование лунного грунта поможет ученым лучше понять историю формирования Луны и всей Солнечной системы. Китай планирует отправить пилотируемую миссию на Луну к 2030 году, сотрудничая в этом проекте с Россией. США в рамках своей лунной программы Artemis планируют послать астронавтов на Луну в 2026 году или чуть позже.

Ранее стало известно, что китайская компания Shanghai Lanjian Hongqing Technology планирует запустить созвездие из 10 000 спутников, чтобы составить конкуренцию Starlink Илона Маска. Starlink предоставляет услуги интернета из космоса с помощью 6 000.

Точные сроки развертывания 10 000 спутников пока остаются неизвестными, но проект Honghu уже стал третьей крупной инициативой китайских компаний по созданию масштабных спутниковых созвездий. Ранее были предложены национальный план GuoWang (13 000 спутников) и G60 Starlink (более 12 000 спутников). Эти программы смогут работать совместно с новой космической программой Китая Smart SkyNet, конкурирующей со Starlink.