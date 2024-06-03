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Джордж Клуни не тронет журналистов из РФ
Голливудский актер Джордж Клуни заявил, что его правозащитный фонд не будет преследовать российских журналистов
Джордж Клуни не тронет журналистов из РФ
Reuters / Others
3 июня 2024 г.

Звезда кинематографа Джордж Клуни заявил, что его фонд Clooney Foundation for Justice («Фонд Клуни за справедливость») не намерен преследовать российских журналистов с прокремлевской позицией в Евросоюзе.

«Что до недавних новостей о российских журналистах, кто-то в нашем фонде оговорился. Я сын журналиста. Мы в «Фонде Клуни» никогда не будем преследовать журналистов, даже если мы с ними не согласны. На самом деле, у нас большой послужной список в сфере защиты журналистов», — цитирует слова американского актера инстаграм-аккаунт его фонда.

В конце прошлой недели юрист из фонда Клуни Анна Нейстат сообщила, что организация намерена просить ордера на арест «российских пропагандистов».

«Мы сосредоточены на привлечении к ответственности наиболее очевидных российских пропагандистов, самых заметных из них. Но я сознательно не буду их называть по именам, потому что мы просим прокуроров выписывать закрытые ордера на арест», — сказала Нейстат.

По ее словам, прокремлевские российские журналисты, в отличие от офицерского состава, являются завсегдатаями европейских курортов, а также владеют недвижимым имуществом и ВНЖ во многих европейских странах. Она уточнила, что им могут быть предъявлены обвинение в пропаганде войны. Статья, уголовно запрещающая такую повестку, существует в ряде стран ЕС.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев прокомментировал заявления фонда, охарактеризовав их как «неприемлемые».

«Угрозы в адрес журналистов, а тем более предполагаемые репрессии в адрес наших коллег, абсолютно неприемлемы. Клуни с его женой могут придумывать любые пакости, но их мечты вряд ли станут реальностью», — заявил он.

«Фонд Клуни за справедливость» — правозащитная организация, работающая в более чем 40 странах мира. Он был основан Джорджем Клуни и его супругой Амаль в 2016 году.

Многие российские государственные телевизионные каналы и другие СМИ заблокированы в большинстве западных стран в результате начала полномасштабной войны в Украине.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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