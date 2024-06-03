Официальный Пекин отреагировал на обвинения президента Украины Владимира Зеленского в том, что Россия и Китай пытаются ослабить запланированный глобальный саммит мира в Швейцарии.

Спикер МИД Китая Мао Нин, отвечая на вопрос о предстоящем саммите в Швейцарии, заявила, что Китай «никогда не раздувал огонь и не подпитывал пламя российско-украинской войны». По ее словам, все усилия, направленные на поддержку мирных мер в российско-украинском конфликте, должны быть признаны.

Мао подчеркнула, что Китай придает большое значение отношениям с Украиной, являясь ее крупнейшим торговым партнером. Она отметила, что позиция Китая относительно мирной конференции является очень «открытой и прозрачной», и выразила уверенность, что Пекин сможет получить понимание и поддержку всех сторон.

В воскресенье Зеленский обвинил Китай в поддержке усилий, направленных на то, чтобы удержать лидеров от участия в саммите в Швейцарии. Он заявил, что Россия, используя китайское влияние и дипломатов, делает все возможное, чтобы сорвать мероприятие.

«К сожалению, это обидно, что такая большая независимая мощная страна, как Китай, является инструментом в руках Путина», – добавил Зеленский.

В пятницу МИД Китая заявил, что глобальный саммит мира в Швейцарии не соответствует всем критериям, которые выдвигает Пекин для подобных площадок, из-за чего он там «вряд ли будет представлен».

Зеленский ранее призвал лидеров стран, в частности Китая и США, принять участие в мероприятии.