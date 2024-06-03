ПОЛИТИКА
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В Португалии во время авиашоу столкнулись самолеты: 1 погибший
В аэропорту Бежа во время авиашоу, посвященного 72-летию ВВС Португалии, в воздухе столкнулись два Як-52. Всего в авиашоу принимали участие 6 самолетов из Испании и Португалии. Испанское воздушное судно рухнуло на землю и загорелось, пилот погиб. Что стало причиной столкновения пока неизвестно. #Португалия #Бежа #Испания #ВВСПортугалии #авиакатострофа #авиация #авария #столкновение
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3 июня 2024 г.
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