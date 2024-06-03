Пограничный переход Рафах, имеющий решающее значение для доставки помощи в Газу из Египта, не сможет работать, пока Израиль не перестанет его оккупировать и не вернет его палестинцам. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

В прошлом месяце Израиль захватил всю границу Газы с Египтом, включая КПП, в ходе вторжения в Рафах. КПП также является единственным сообщением с внешним миром для 2,3 млн жителей осажденного Израилем эксклава.

«Трудно продолжать работу КПП «Рафах» без палестинской администрации», - сказал Шукри на пресс-конференции со своим испанским коллегой в Мадриде.

По словам Шукри, египетско-израильский мирный договор 1979 года остается «прочной основой для безопасности и стабильности в регионе и все должны ответственно рассмотреть и принять меры для сохранения этого важного договора».

Согласно мирному договору, Египет и Израиль тесно сотрудничают в вопросах безопасности на границах между Израилем, египетским Синайским полуостровом и сектором Газа.

Его комментарии прозвучали на фоне роста напряженности после гибели египетского солдата на прошлой неделе в перестрелке с израильскими войсками, которые, по словам египетских источников в органах безопасности, пересекли пограничную линию, преследуя и убивая нескольких палестинцев.

Два египетских источника в сфере безопасности сообщили, что встреча в воскресенье американских, египетских и израильских официальных лиц прошла позитивно, несмотря на отсутствие соглашения о возобновлении работы КПП.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в воскресенье, что израильские войска намерены уничтожить туннели между Газой и Египтом, якобы используемые ХАМАС для контрабанды оружия или как средство для бегства от войны.

Египет отрицает существование подобных туннелей.