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Египет ждет ухода войск с границы
Глава египетского МИД Самех Шукри заявил, что «КПП Рафах» должен перейти в руки палестинцев, чтобы начать работу
Египет ждет ухода войск с границы
AP / Others
3 июня 2024 г.

Пограничный переход Рафах, имеющий решающее значение для доставки помощи в Газу из Египта, не сможет работать, пока Израиль не перестанет его оккупировать и не вернет его палестинцам. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

В прошлом месяце Израиль захватил всю границу Газы с Египтом, включая КПП, в ходе вторжения в Рафах. КПП также является единственным сообщением с внешним миром для 2,3 млн жителей осажденного Израилем эксклава.

«Трудно продолжать работу КПП «Рафах» без палестинской администрации», - сказал Шукри на пресс-конференции со своим испанским коллегой в Мадриде.

По словам Шукри, египетско-израильский мирный договор 1979 года остается «прочной основой для безопасности и стабильности в регионе и все должны ответственно рассмотреть и принять меры для сохранения этого важного договора».

Согласно мирному договору, Египет и Израиль тесно сотрудничают в вопросах безопасности на границах между Израилем, египетским Синайским полуостровом и сектором Газа.

Его комментарии прозвучали на фоне роста напряженности после гибели египетского солдата на прошлой неделе в перестрелке с израильскими войсками, которые, по словам египетских источников в органах безопасности, пересекли пограничную линию, преследуя и убивая нескольких палестинцев.

Два египетских источника в сфере безопасности сообщили, что встреча в воскресенье американских, египетских и израильских официальных лиц прошла позитивно, несмотря на отсутствие соглашения о возобновлении работы КПП.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в воскресенье, что израильские войска намерены уничтожить туннели между Газой и Египтом, якобы используемые ХАМАС для контрабанды оружия или как средство для бегства от войны.

Египет отрицает существование подобных туннелей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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