До конца этой недели в России может быть объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с заморозками в мае, которые послужили причиной гибели посевов. Об этом в понедельник агентству «РИА Новости» сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.

Министр выразила надежду на введение чрезвычайных мер, в числе которых она упомянула страховые выплаты.

В нескольких российских регионах уже объявлены режимы ЧС из-за заморозков, от которых пострадал урожай зерновых и яблок.

Лут отметила, что масштабы ущерба в денежном выражении еще не подсчитаны.

27 мая глава Российского зернового союза заявил, что было повреждено около 1,5 млн гектаров посевов.

В прошлую пятницу вице-премьер и экс-министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что заморозки привели к гибели почти миллиона посевов, 85% которых относятся к зерновым.

Глава Минсельхоза отметила также, что Россия найдет другие рынки для своего зерна после объявленных накануне запретительных мер Евросоюза в отношении аграрной продукции из РФ и Беларуси.

Европейский союз заявил, что с 1 июля введет запретительные тарифы на зерновые, масличные и производные продукты из России и Беларуси, что, по мнению блока, приведет к прекращению импорта этой продукции.