В США начался судебный процесс по уголовному делу Хантера Байдена: сыну американского президента Джо Байдена. Ему предъявлены три обвинения в совершении тяжких преступлений, связанных с покупкой и хранением револьвера в 2018 году.

Судебный процесс проходит во время предвыборной кампании Джо Байдена.

Первая леди США Джилл Байден, жена Хантера Байдена Мелисса Коэн Байден и его сводная сестра Эшли Байден присутствовали на суде в штате Делавер.

«Мы с Джилл любим нашего сына и гордимся тем, каким он стал сегодня», — сказал Джо Байден в своем заявлении, добавив, что у многих семей есть близкие, преодолевшие наркозависимость.

Хантера Байдена обвиняют в том, что он солгал суду об употреблении запрещенных наркотических препаратов, когда покупал револьвер Colt Cobra 38-го калибра. Его также обвинили в незаконном владении оружием в течение 11 дней в октябре 2018 года.

Байден, вероятно, будет доказывать, что не знал, что лжет, отвечая суду. Позиция защиты может ссылаться на свойственные наркозависимым психические расстройства. Тогда обвинению придется доказывать, что Байден младший солгал нарочно.

Если сын президента США будет признан виновным по всем пунктам обвинения, ему может грозить до 25 лет лишения свободы. Однако по данным Министерства юстиции США, обвиняемые обычно получают более короткие сроки.

Ожидается, что в центре дела окажется многолетнее употребление Хантером Байденом крэк-кокаина и его зависимость от него, о которой он говорил публично и которая заняла видное место в его автобиографии 2021 года под названием «Прекрасные вещи».