Министр иностранных дел Хакан Фидан выступил в Пекине с речью на тему «Отношения Турции и Китая в условиях меняющегося мирового порядка». Он находится в Китае с трехдневным визитом по приглашению своего китайского коллеги Ван И.

Министр Фидан отметил, что Турция и Китай обретают все большее значение в глобальных процессах благодаря активной внешней политике.

Глава турецкой дипломатии затронул проблему сектора Газа, отметив беспрецедентный масштаб страданий населения осажденного эксклава.

«Газа была известна как крупнейшая в мире тюрьма под открытым небом. Теперь она превратилась в крупнейшее в мире кладбище под открытым небом. В настоящее время в Газе нет места, которое можно было бы считать безопасным. Человеческая трагедия, происходящая на наших глазах, только усугубляется после нападения Израиля на Рафах», — заявил министр.

Фидан также напомнил о непрестанных усилиях Турции в достижении прекращения огня, предотвращении расширения территории конфликта, а также в обеспечении бесперебойных доставок гуманитарной помощи жителям Газы.

Глава МИД упомянул и российско-украинскую войну в числе проблем, над урегулированием которых работает турецкая дипломатия.

«Урегулирование российско-украинской войны путем прекращения огня и заключения постоянного и справедливого мирного соглашения является одним из приоритетов нашей внешней политики», — подчеркнул Фидан.

Министр также рассказал о важности борьбы с терроризмом для безопасности и прочного мира в регионе. Он указал на военные, экономические, дипломатические и другие средства борьбы с FETÖ, PKK и ДАЕШ.

Глава турецкой дипломатии назвал РКК самым дестабилизирующим фактором в регионе, от нападений и сепаратистской деятельности которого страдает Турция.

«Мы поддерживаем урегулирование конфликта через политический процесс на основе территориальной целостности и единства Сирии. Мы также работаем над тем, чтобы способствовать добровольному, безопасному и достойному возвращению сирийцев в свою страну», — добавил глава МИД.

Кроме того, Хакан Фидан охарактеризовал отношения Турции со странами Центральной Азии как один из ведущих векторов внешней политики Анкары. Турция, по его словам, углубляет взаимодействие во многих сферах с каждой из стран региона, в том числе в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

«Через ОТГ мы работаем над укреплением региональных связей, ускорением экономической интеграции и повышением политических, экономических и социальных аспектов наших обществ», — отметил Фидан.

Говоря о турецко-китайских отношениях, министр напомнил, что в 2010 году страны определили свои отношения на уровне «стратегического партнерства».

Он также отметил, что Китай является крупнейшим торговым партнером Турции в Азии и третьим по величине в мире — в 2023 году объем двусторонней торговли достиг рекорда, достигнув $48 млрд.

Фидан также коснулся и Таможенного союза между Турцией и ЕС, который открывает перспективы расширения межконтинентальных торговых связей.

«Геостратегическое положение Турции и наши обширные торговые связи обеспечивают свободный и легкий доступ к рынку с объемом $28 трлн и населением около 1,5 млрд человек, простирающемуся от Европы до Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии. Все это находится в пределах четырехчасового перелета».

Фидан затронул и инициативу Транскаспийского коридор Восток-Запад, который начнется из Турции и пройдет через Кавказ, Каспийское море и страны ЦА в Китай. Этот путь является параллельным китайской инициативе «Пояс и путь».

Он отметил, что Срединный коридор сократит сухопутный маршрут на 2 тыс. километров, а морской — на 15 дней. Фидан подчеркнул при этом, что эта инициатива гармонирует с китайской альтернативой.

Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что проект приобретает особое значение сегодня, когда войны в Газе и Украине подрывают продовольственную безопасность.

Министр также заявил о намерениях посетить встречу БРИКС, которая на следующей неделе пройдет в России.