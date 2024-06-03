Высокий суд Пакистана в понедельник отменил приговор за утечку государственной тайны, вынесенный бывшему премьер-министру Имрану Хану. Он по-прежнему находится в тюрьме по другим обвинениям.

В преддверии выборов в феврале Хан был приговорен к трем тюремным срокам за дела, которые, как он утверждает, были организованы, чтобы помешать его возвращению к власти.

Салман Сафдар, адвокат партии Хана «Пакистан Техрик-и-Инсаф», подтвердил оправдательный приговор.

На митинге в 2022 году, тогда еще в статусе премьер-министра, Хан вышел на сцену, показывая докумет, который, по его словам, свидетельствовал об иностранном заговоре против него. Он не назвал страну, но впоследствии резко критиковал США. Вашингтон и пакистанские официальные лица опровергли это заявление.

Прокуроры заявляли, что действия Хана были равносильны утечке секретного документа и нанесению ущерба дипломатическим отношениям.

Хан по-прежнему находится в тюрьме, приговоренный к семи годам лишения свободы за нарушение исламских законов, поскольку женился на своей супруге Бушре Биби слишком рано после ее развода. Биби также отбывает тюремное заключение.

Пара также была признана виновной в коррупции из-за подарков, полученных во время пребывания Имрана Хана на посту премьер-министра с 2018 по 2022 год.