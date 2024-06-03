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Хуситы: ракета поразила порт в Израиле
Йеменские хуситы заявили о ракетном ударе по «военному объекту» в израильском порту Эйлат
Хуситы: ракета поразила порт в Израиле
Фото: Reuters / Others
3 июня 2024 г.

Йеменские хуситы заявили, что нанесли удар новой баллистической ракетой по военному объекту в израильском портовом городе Эйлат. Об этом в понедельник сообщил военный представитель поддерживаемой Ираном группировки Яхья Сари.

Ополчение хуситов, контролирующее самые густонаселенные районы Йемена и поддерживающее Иран, уже несколько месяцев атакует корабли в Красном море. Движение заявляет, что действует в знак солидарности с палестинцами, сражающимися с Израилем в Газе.

Согласно заявлениям Сари, прозвучавшим в телевизионном обращении, группа нанесла удар по военному объекту баллистической ракетой «Палестина», которая «успешно достигла своей цели».

Израильские власти пока не комментировали это заявление.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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