Йеменские хуситы заявили, что нанесли удар новой баллистической ракетой по военному объекту в израильском портовом городе Эйлат. Об этом в понедельник сообщил военный представитель поддерживаемой Ираном группировки Яхья Сари.

Ополчение хуситов, контролирующее самые густонаселенные районы Йемена и поддерживающее Иран, уже несколько месяцев атакует корабли в Красном море. Движение заявляет, что действует в знак солидарности с палестинцами, сражающимися с Израилем в Газе.

Согласно заявлениям Сари, прозвучавшим в телевизионном обращении, группа нанесла удар по военному объекту баллистической ракетой «Палестина», которая «успешно достигла своей цели».

Израильские власти пока не комментировали это заявление.