Страны «Большой семерки» (G7) заявили о своей поддержке соглашения о прекращении огня в Газе, накануне поддержанного президентом США Джо Байденом. G7 призвала Израиль и ХАМАС принять его.

Группа G7, в которую входят США, Канада, Япония, Франция, Германия, Италия, Великобритания и ЕС, выпустила заявление, в котором говорится, что они «полностью одобряют» этот план.

Этот план предусматривает немедленное прекращение огня в Газе, освобождение всех пленных, значительное и постоянное увеличение объемов гуманитарной помощи в Газе и долгосрочное урегулирование кризиса, обеспечивающее безопасность палестинских граждан и Израиля.

ХАМАС ответил, что рассматривает это предложение «положительно», в то время как израильские официальные лица заявили, что конфликт должен продолжаться до тех пор, пока «победа над ХАМАС не будет окончательной».

С октября 2023 года в результате военных действий Израиля в Газе погибли более 36 тыс. палестинцев и порядка 82,5 тыс. человек, по данным местного здравоохранения, получили ранения.