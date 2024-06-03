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G7 призвала Израиль к миру
В совместном заявлении страны G7 одобрили текущее соглашение о прекращении огня в Газе и призвали Израиль и ХАМАС принять его
G7 призвала Израиль к миру
Фото: Reuters / Others
3 июня 2024 г.

Страны «Большой семерки» (G7) заявили о своей поддержке соглашения о прекращении огня в Газе, накануне поддержанного президентом США Джо Байденом. G7 призвала Израиль и ХАМАС принять его.

Группа G7, в которую входят США, Канада, Япония, Франция, Германия, Италия, Великобритания и ЕС, выпустила заявление, в котором говорится, что они «полностью одобряют» этот план.

Этот план предусматривает немедленное прекращение огня в Газе, освобождение всех пленных, значительное и постоянное увеличение объемов гуманитарной помощи в Газе и долгосрочное урегулирование кризиса, обеспечивающее безопасность палестинских граждан и Израиля.

ХАМАС ответил, что рассматривает это предложение «положительно», в то время как израильские официальные лица заявили, что конфликт должен продолжаться до тех пор, пока «победа над ХАМАС не будет окончательной».

С октября 2023 года в результате военных действий Израиля в Газе погибли более 36 тыс. палестинцев и порядка 82,5 тыс. человек, по данным местного здравоохранения, получили ранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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