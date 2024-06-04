Утром 4 июня российские войска нанесли удар по городу Днепр, сообщают местные власти. Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак утверждает, что две ракеты были сбиты, однако их обломки повредили гражданскую инфраструктуру, вызвав пожар.

«Ранены местные жители. Среди них дети. Мальчик, которому один месяц, в удовлетворительном состоянии. Лечится амбулаторно. 17-летний парень в больнице в состоянии средней тяжести. Пострадали и 68-летний мужчина и три женщины — 32, 36 и 56 лет», — заявил Лысак.

Позже стало известно об еще одном раненом — 37-летнем мужчине, который также был госпитализирован. Были повреждены полтора десятка автомобилей, выбиты стекла в частных домах, многоэтажках и больнице.

Украинские Вооруженные силы сообщили, что российские военные атаковали Днепропетровскую область двумя ракетами «Искандер-К», запущенными с территории аннексированного Крыма. Обе ракеты, как утверждают украинские военные, были сбиты.

Ранее местные телеграм-каналы сообщали о нескольких взрывах, а Воздушные силы Украины предупредили об опасности удара баллистическими ракетами.

РИА Новости, ссылаясь на Сергея Лебедева, названного «координатором николаевского подполья», передает, что российские войска ударили в Днепре по «автопарку национальной гвардии Украины». Сообщается также, что на месте удара виден большой столб дыма, несколько кварталов оцеплены.