Президент США Джо Байден готовится подписать указ, согласно которому рассмотрение просьб о предоставлении убежища на американо-мексиканской границе будет прекращено, как только среднее число ежедневных прибытий в пункты въезда достигнет 2500 человек. Граница вновь откроется только после того, как это число снизится до 1500, сообщили анонимные источники агентству Associated Press.

Цифра 2500 означает, что указ может вступить в силу немедленно, так как текущие ежедневные показатели уже превышают эту отметку. Ожидается, что президент обнародует эти меры на мероприятии в Белом доме во вторник, на которое приглашены мэры приграничных районов. Этот указ станет самым жестким шагом Байдена по контролю пересечения южной границы.

Ранее двухпартийный законопроект о борьбе с предоставлением убежища на границе провалился из-за массового отказа республиканцев его поддержать. Байден продолжал рассматривать возможность принятия таких мер, несмотря на сокращение количества нелегальных переходов благодаря активизации усилий со стороны Мексики.

Иммиграционная реформа обсуждается в США уже много лет, но значительных прорывов в этой области не достигнуто. Попытки модернизировать иммиграционное законодательство предпринимались неоднократно, но безуспешно.

Иммиграция остается одним из главных вопросов на президентских выборах в США. Согласно апрельскому опросу Gallup, сторонники республиканцев чаще демократов и независимых избирателей считают иммиграцию наиболее актуальным вопросом. В опросе 48% республиканцев, 8% демократов и 25% независимых избирателей назвали иммиграцию самой важной проблемой, стоящей перед страной.