Семнадцать оппозиционных политических сил в Грузии присоединились к «Грузинской хартии» — плану совместных действий, предложенному президентом Саломе Зурабишвили для консолидации усилий перед выборами и увеличения шансов оппозиции на успех. Об этом сообщает «Новости Грузия».

Основные пункты «Грузинской хартии» предусматривают, что в случае победы оппозиции на выборах эти партии соглашаются сформировать временное беспартийное правительство, провести реформы и вернуть Грузию на европейский путь. Через несколько месяцев они сложат мандаты, чтобы провести еще одни парламентские выборы «в более демократической и свободной среде».

Накануне спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон «О прозрачности внешнего влияния», который вызвал шестинедельный политический кризис в стране и привел к резкому охлаждению отношений Тбилиси с западными союзниками.

По новому закону, организации, получающие более 20% своего финансирования из-за рубежа, должны регистрироваться как «агенты иностранного влияния». Мера предусматривает штрафы в размере более $3600 за отсутствие маркировки, а также обременительные требования к раскрытию информации.

Противники законопроекта более месяца проводят одни из крупнейших протестов в Грузии со времен обретения независимости в 1991 году, после распада СССР.

Группа грузинских НПО заявила, что оспорит закон в Конституционном суде и готовит обращение в Европейский суд по правам человека. Ряд СМИ и НПО выпустили совместное заявление, в котором раскритиковали законопроект и заявили, что не будут его исполнять.

США, Европейский союз и Великобритания также осудили власти Грузии за внедрение спорного законопроекта, который раскалывает грузинское общество.