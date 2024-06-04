Европейские цены на газ 3 июня резко подскочили на 13% после сбоя в работе завода по переработке газа в Норвегии. Это повышение цен подчеркивает сохраняющуюся нестабильность рынка и растущую зависимость ЕС от норвежских поставок.

По состоянию на субботу хранилища газа в ЕС были заполнены более чем на 70% — это рекордный показатель для июня. Еврокомиссия планирует достичь 90% уровня заполнения хранилищ к ноябрю, но аналитики полагают, что они могут быть заполнены уже к лету. Несмотря на заполненность хранилищ, ЕС все еще сильно зависит от текущих поставок газа — раньше это была зависимость от России, теперь же ее сменила Норвегия.

Цена европейского эталонного TTF на Межконтинентальной бирже подскочила выше €38 за мегаватт-час — это на 13% больше, чем за день до этого. После этого цена снизилась до €36,80, что по-прежнему остается самым высоким показателем с декабря прошлого года.

Норвегия после начала российско-украинской войны и череды санкций против Москвы стала крупнейшим поставщиком природного газа в Европу. Королевство обеспечивает 30% всех поставок блока, хотя ранее на ее долю приходилось менее 10%. «Скачок цен подчеркивает хрупкость европейского рынка газа и возросшую чрезмерную зависимость от меньшего числа источников поставок», — отметил в беседе с Financial Times Уэйн Брайан, директор по исследованиям европейского газа в LSEG. — «До тех пор пока хранилища не приблизятся к уровням, предписанным ЕС, европейские цены на газ будут оставаться повышенными, уязвимыми и подверженными повышенной волатильности цен из-за любых перебоев в поставках».

Цены росли с конца мая, после того как австрийская энергетическая группа OMV предупредила, что «Газпром» может прекратить поставки газа после решения суда с участием австрийской компании. Это поставило под сомнение оставшиеся российские трубопроводные поставки в Европу. Сбой в работе в Норвегии произошел на газовом заводе в Нюхамне, который способен перерабатывать 79,8 млн кубометров в день.

По данным Gassco, государственной компании Норвегии, управляющей газотранспортной системой страны, завод будет закрыт в течение «неопределенного времени».

По данным FT, сбой может потенциально сократить норвежские потоки более чем на 20%. Влияет и конкуренция. Азия привлекает больше сжиженного природного газа (СПГ) к своим берегам, поскольку жара повышает спрос. Это означает, что европейские цены на газ должны оставаться выше, чтобы регион мог привлекать грузы СПГ.