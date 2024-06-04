Партия Бхаратия Джаната (BJP), возглавляемая действующим премьер-министром Нарендрой Моди, уверенно лидирует на выборах, сообщила Избирательная комиссия Индии.

Для получения большинства в парламенте партии или коалиции необходимо преодолеть отметку в 272 места.

Спустя три часа после начала подсчета голосов партия Моди лидировала в 239 избирательных округах из 542 и уже выиграла одно место в безальтернативной гонке. Основная оппозиционная партия «Конгресс» лидирует в 96 избирательных округах. Избирательная комиссия не публикует данные о проценте подсчитанных голосов, но ожидается, что подсчет будет продолжаться в течение дня.

Всего в крупнейшем в мире демократическом мероприятии участвовали более 970 млн избирателей, голосование шло почти месяц.

Партия Моди входит в Национальный демократический альянс (НДА). Партия «Конгресс» входит в оппозиционный альянс INDIA, который лидирует в 197 избирательных округах.

Почти все опросы, проведенные после выборов на индийских телевизионных новостных каналах, прогнозировали уверенную победу НДА. Большинство экзитполов предсказали 350-370 мест для НДА и 107-140 мест для INDIA.

На всеобщих выборах 2019 года BJP получила 303 места.

«Я могу с уверенностью сказать, что народ Индии проголосовал в рекордном количестве, чтобы переизбрать правительство НДА», — написал Моди в социальной сети X, когда появились результаты экзитполов. Оппозиционные партии отвергли результаты экзитполов, заявив, что они ненаучны и не отражают реальность. В течение последнего месяца в Индии наблюдалась ожесточенная кампания, в ходе которой партии обвиняли друг друга в религиозной предвзятости и в создании угрозы для определенных слоев населения.

Оппозиция обвинила Моди в разжигании ненависти из-за исламофобских комментариев, которые он сделал во время кампании. В частности, политик назвал «пришлыми» всех мусульман страны. Несмотря на это, ЦИК страны отказался делать замечание Моди, не посчитав это заявление оскорбительным.