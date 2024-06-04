Представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров допустил участие делегации республики в саммите по украинской «мирной формуле» в Швейцарии.

Дипломат уточнил: власти еще не приняли решение, на него повлияет график международных мероприятий и официальная позиция республики.

Казахстан поддерживает принципы устава ООН и призывает следовать им в любых конфликтах, отметил представитель МИД. Один из главных принципов — уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств, Казахстан твердо придерживается этого принципа, подчеркнул дипломат. Он отметил, что Астана всегда развивала одинаково тесные отношения и с Киевом, и с Москвой.

Мирный саммит по урегулированию российско-украинского конфликта пройдет в Швейцарии 15-16 июня. На него приглашены представители более 100 государств, свое участие подтвердили около 50. При этом Россию на саммит не позвали. Китай и Саудовская Аравия сообщили, что не будут участвовать в конференции. Главной причиной отказа они назвали отсутствие на конференции представителей РФ. МИД Китая отметил: условия, предложенные для проведения конференции, не соответствуют ожиданиям Пекина.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила: «Китай всегда настаивал на том, что международная мирная конференция должна быть одобрена как Россией, так и Украиной, при равном участии всех сторон, и что все мирные предложения должны обсуждаться справедливо и на равных. В противном случае будет трудно сыграть существенную роль в восстановлении мира».

Саудовская Аравия также не будет присутствовать на саммите из-за отсутствия России, сообщило 2 июня немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.

Из крупных незападных стран, поддерживающих хорошие отношения с Россией, в мероприятии примет участие Индия. Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил 20 мая, что делегация высокого уровня посетит встречу. 3 июня СМИ сообщили, что МИД Индии еще не определился с уровнем участия страны, пока неизвестно, поедет ли сам Моди на саммит. Моди также подтвердил участие Индии в предстоящем саммите G7 в Италии, который состоится непосредственно перед мирным саммитом в Швейцарии.