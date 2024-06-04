Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил послание в связи с открытием 29-й международной выставки Каспийской нефти и природного газа, проходящей в Баку. Его послание было зачитано министром энергетики и природных ресурсов Алпарсланом Байрактаром. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что все мероприятия Бакинской энергетической недели принесут положительные результаты. Он отметил, что эта выставка способствует углублению сотрудничества между Турцией и Азербайджаном и вносит вклад в мир и стабильность в регионе.

Подчеркнув важность энергетического сотрудничества между Турцией и Азербайджаном, Эрдоган сказал: «Наше многолетнее сотрудничество, включающее проекты трубопроводов Баку – Тбилиси – Джейхан, Баку – Тбилиси – Эрзурум и TANAP, принесло пользу не только нашим странам, но и укрепило энергетическую безопасность региона и Европы. Доставка газа из Туркменистана в Турцию и Европу и расширение мощности TANAP — это лишь вопрос времени. Наши усилия скоро принесут плоды и станут еще одним общим достижением Турции и Азербайджана».

Эрдоган подчеркнул желание продолжать и углублять сотрудничество между странами тюркского мира в различных областях, включая политику, экономику, торговлю, безопасность, оборону, транспорт, здравоохранение, образование и культуру, а также энергетику.

«Я рад сообщить, что очередная встреча Организации тюркских государств пройдет в следующем месяце в Шуше, в гостеприимном Азербайджане. Модернизация железной дороги Баку – Тбилиси – Карс, ключевого звена Срединного коридора, а также возрождение Великого шелкового пути обеспечит шестикратное увеличение грузоперевозок и имеет стратегическое значение для развития региональной транспортной сети», — заявил президент Турции.

Эрдоган также отметил укрепление сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, новых технологий и разнообразия энергетических ресурсов. Он подчеркнул важность завершения проектов по экспорту электроэнергии через Нахчыван и строительству газопровода Ыгдыр – Нахчыван в ближайшее время. Турция продолжает прилагать усилия для обеспечения мира и процветания на Южном Кавказе, делая акцент на устойчивом мире и стабильности. Положительные изменения в отношениях между Азербайджаном и Арменией рассматриваются как историческая возможность для региона.

Кроме того, Эрдоган напомнил, что Азербайджан будет принимать 29-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) в ноябре 2024 года и выразил готовность оказать всю необходимую поддержку в подготовке к конференции.