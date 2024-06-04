США ввели санкции против четырех иранских организаций и одного физического лица, причастных к разработке, производству и распространению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По данным Госдепартамента, Иран поставляет БПЛА России, а также подконтрольным силам и партнерам «для затягивания конфликтов и дестабилизации региона».

«Данные решения были приняты одновременно с введением санкций Европейским Союзом против физических и юридических лиц, причастных к иранской индустрии БПЛА. Мы приветствуем первое применение новых санкционных полномочий ЕС, направленное против дестабилизирующего поведения Ирана и его поддержки терроризма на Ближнем Востоке», — заявил представитель ведомства Мэтью Миллер.

Под санкции США попали четыре юридических лица, связанных с компанией Rayan Roshd Afzar, а также руководитель Иранской организации авиационной промышленности.

Новые санкции запрещают американским компаниям вести бизнес с подсанкционными лицами, а также американским гражданам и резидентам США иметь какие-либо финансовые отношения с ними.

Кроме того, любые активы подсанкционных лиц в США будут заморожены.

Ранее, 23 апреля, министерство финансов США ввело санкции в отношении двух компаний и четырех физических лиц из Ирана, которые Вашингтон обвиняет в кибератаках на объекты критической инфраструктуры.

Как указали в американском ведомстве, они «причастны к злонамеренной киберактивности», от которой пострадало более 10 компаний и правительственных учреждений США.

18 апреля США ввели санкции против 16 физлиц и двух юрлиц из Ирана.

Санкционное давление на Иран усилилось после того, как страна атаковала Израиль дронами и баллистическими ракетами 13 апреля.