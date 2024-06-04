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МИД Ирана: переговоры с США не прекращались
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери сообщил, что его правительство участвует в переговорах с США в Омане
МИД Ирана: переговоры с США не прекращались
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери / Photo: Reuters
4 июня 2024 г.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери заявил, что его страна ведет переговоры с США в Омане.

«Мы всегда вели переговоры, и они никогда не прекращались», — сказал Багери на пресс-конференции в Бейруте.

В марте 2024 года, британская газета Financial Times сообщила, что Багери участвовал в непрямых переговорах с США в Омане на фоне обострения региональной напряженности, вызванной военной агрессией Израиля в секторе Газа.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против четырех иранских организаций и одного физического лица, причастных к разработке, производству и распространению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По данным Госдепартамента, Иран поставляет БПЛА России, а также подконтрольным силам и партнерам «для затягивания конфликтов и дестабилизации региона».

Новые санкции запрещают американским компаниям вести бизнес с подсанкционными лицами, а также американским гражданам и резидентам США иметь какие-либо финансовые отношения с ними.

Кроме того, любые активы подсанкционных лиц в США будут заморожены.

Вашингтон и Тегеран не имеют дипломатических отношений с 1979 года после революции в Иране.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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