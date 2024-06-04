Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан продолжает визит в Китай. Во время пресс-конференции со своим китайским коллегой Ваном И турецкий дипломат отметил: двусторонние отношения Турции с Китаем будут способствовать региональному и глобальному миру, а также процветанию и стабильности.

Фидан подчеркнул, что Анкара и Пекин имеют схожие взгляды во многих областях международных отношений и что обе страны выступают за более справедливое понимание в международной системе. В частности, позиции двух стран по вопросу Палестины совпадают, отметил политик.

Обе страны выступают за двухгосударственное урегулирование израильско-палестинского конфликта, то есть за создание палестинского государства. Глава МИД Турции приветствовал солидарность КНР с палестинцами и его решительную поддержку решения о создании Палестины.

Министр высоко оценил призыв председателя КНР Си Цзиньпина к проведению всеобъемлющей и эффективной международной мирной конференции для решения проблемы в Палестине, назвав его «чрезвычайно важным». Коснулся министр и политических событий в Азии.

«Мы внимательно следим за событиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе и их геополитическими последствиями», — уточнил Фидан.

«Мы считаем, что проблемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе требуют эффективного многостороннего подхода, усилий по налаживанию конструктивного диалога и сотрудничества, основанного на общих приоритетах», — добавил политик.

Фидан также подчеркнул важность городов Кашгар и Урумчи в Китае, подчеркнув их роль в китайско-тюркском и китайско-исламском мире. Он сказал, что Кашгар и Урумчи — это два древних тюркских исламских города, которые вносят свой вклад в культурное богатство Китая.

«Эти города также играют роль моста между Китаем и тюркским миром, а также между Китаем и исламским миром. Это символы нашей исторической дружбы и добрососедства», — добавил Фидан.

Ранее в этот день Хакан Фидан провел переговоры с высокопоставленными официальными лицами КНР во второй день своего официального визита в Китай. После встреч в Пекине министр иностранных дел Турции, как ожидается, посетит Урумчи и Кашгар, где пробудет до 5 июня.

Дипломатические отношения между Турцией и Китаем были установлены в 1971 году, а в 2010 году двусторонние отношения были повышены до уровня «стратегического сотрудничества».