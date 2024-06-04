В Иране завершилась регистрация на внеочередные выборы в Иране, запланированные на 28 июня. Заявки подали 80 кандидатов, что считается рекордно большим числом. Однако не все они попадут в итоговый бюллетень: определить, кто в конечном итоге будет допущен к участию в гонке, должен Совет стражей.

Примечательно, что более половины кандидатов зарегистрировались в последний день и даже в последние часы.

Представитель МВД Ирана (именно оно курирует сбор кандидатов) сообщил 3 июня, после завершения регистрации, что Совет стражей объявит имена допущенных кандидатов 11 июня. Количество допущенных кандидатов может варьироваться от примерно четырех до десяти.

У допущенных политиков будет две недели на проведение предвыборной кампании до дня выборов. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, 5 июля состоится второй тур выборов.

Среди главных претендентов — Мохаммад Багер Галибаф, консервативный спикер парламента, Эсхак Джахангири, бывший вице-президент в администрации либерального президента Хасана Рухани, а также два действующих министра: министр дорог и городского развития Мехрдад Базрпаш и министр кооперативов Совлат Мортазави.

Большинство зарегистрированных кандидатов — действующие и бывшие законодатели. При этом вряд ли все они попадут в число окончательных кандидатов, допущенных к участию, отмечают иранские СМИ.

В Иране существует множество политических партий и групп, но кандидаты обычно регистрируются независимо от своих партий, а затем получают поддержку одного или нескольких «фронтов», которые формируются во время выборов.

Следовательно, на одних и тех же выборах может быть несколько кандидатов от одной и той же политической партии, с поддержкой своих партий или политического «фронта», к которому они принадлежат, или без нее.

Один из главных вопросов сейчас — будут ли допущены к участию умеренные политики и реформисты, в том числе члены команды Рухани. Сам он заявку на участие не подавал.

Из консервативного лагеря наиболее заметные кандидаты — сторонник жесткой линии Саид Джалили и консервативный спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, а также более «умеренный» консерватор Али Лариджани.

На стороне реформистов и умеренных главными соперниками считаются Джахангири и Хеммати. Хеммати баллотировался на пост президента и раньше, но не смог заручиться значительной поддержкой. Джахангири был дисквалифицирован на предыдущих президентских выборах. Если ему позволят баллотироваться на этот раз, он сможет заручиться поддержкой реформистского лагеря и бросить вызов своим консервативным коллегам.