Россия активизировала интернет-кампанию по дезинформации, направленную против Франции и предстоящих Олимпийских игр в Париже, сообщает корпорация Microsoft.

В отчете корпорации говорится, что усиление дезинформации произошло после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским спортсменам участвовать в играх только под нейтральным флагом.

Кампания включает в себя создание поддельных новостных сайтов и выпуск видео, цель которых — дискредитировать МОК и создать впечатление, что игры будут сопровождаться насилием.

«Наиболее тревожная дезинформация, распространяемая пророссийскими субъектами, была направлена на то, чтобы выдать себя за воинствующие организации и сфабриковать угрозы для игр на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС», — подчеркивается в сообщении Microsoft.

Кампания против парижской Олимпиады началась летом 2023 года, когда на платформе YouTube был опубликован часовой документальный фильм «Падение Олимпиады», направленный на критику МОК.

МОК позже добился удаления «Падения Олимпиады» с YouTube, однако фильм все еще доступен в Telegram, указано в докладе.

В феврале 2024 года в сети появилось видео от имени ЦРУ, предупреждающее о возможных терактах на Олимпиаде в Париже. ЦРУ заявило, что видео было сфабриковано. Microsoft утверждает, что оно создано структурами, связанными с Россией.

Летние Олимпийские игры, которые станут 33-ми по счету, пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе, в одиночных видах спорта и при условии отсутствия связи с военными и силовыми структурами. Некоторые российские команды отказались участвовать на таких условиях.