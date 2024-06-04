Представитель «Укрэнерго» Роман Грабчак заявил, что июль станет самым сложным месяцем для украинцев в плане перебоев с электричеством. По его оценке, лето в Украине станет своего рода репетицией перед предстоящим зимним периодом.

Чиновник отметил, что Украина прошла сезонный минимум потребления электроэнергии, и такие факторы, как увеличение использования кондиционеров и засушливость летних месяцев, будут способствовать дальнейшему увеличению энергопотребления в стране.

Сезонное снижение доступности водных ресурсов для гидроэлектростанций приведет к нехватке воды на ГЭС, отметил Грабчак. Кроме того, остановка энергоблоков АЭС для планового ремонта и технического обслуживания, также снизит выработку энергии, отметил представитель «Укрэнерго».

Ремонт АЭС нужен, чтобы они могли безопасно работать зимой, пояснил чиновник. Говоря о распределенной генерации, Грабчак отметил, что не все оборудование, которое может автономно вырабатывать электроэнергию, должно быть включено в эту категорию.

Газовые поршневые станции, когенерационные установки и т. д. должны быть постоянно подключены к сети, чтобы диспетчеры «Укрэнерго» могли учитывать их при балансировке системы.

Распределенная генерация намного дороже, что в долгосрочной перспективе может повлиять на конкурентоспособность украинской продукции. Импорт также нельзя считать панацеей, поскольку существуют ограничения со стороны соседних стран Восточной Европы, отметил Грабчак.

В марте РФ наносила массированные удары по энергоинфраструктуре Украины, в результате чего из строя вышли десятки ТЭЦ, включая крупнейшую «Триполье» в Киевской области, а также объекты в Харьковской и Одесской областях.

В результате Киев был вынужден импортировать электричество у Польши, Румынии и Словакии, однако эти страны также установили лимиты на поставки электроэнергии.