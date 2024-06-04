Первый отечественный телекоммуникационный спутник Турции Turksat 6A 4 июня отправился из Анкары на космодром в США. Спутник доставят на мыс Канаверал в штате Флорида, откуда он будет запущен в космос в период с 8 по 15 июля.

В церемонии отправки спутника приняли участие министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу и министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджир. Церемония прошла в полдень на аэродроме Муртед в провинции Анкара.

Turksat 6A доставят в США на грузовом самолете Антонов Ан-124. Путешествие займет примерно сутки и сразу же по прибытии космическая компания SpaceX начнет подготовку к запуску, до которого остается чуть больше месяца.

Turksat 6A будет размещен на орбите примерно в 35 800 км от Земли на 42 градусах восточной долготы, после чего зона покрытия турецких спутников распространится на Индию, Таиланд, Малайзию и Индонезию с общим населением 5 млрд человек.

В проекте Turksat 6A участвуют несколько агентств и компаний, включая Министерство транспорта и инфраструктуры Турции, фирму спутниковых технологий Turksat, компании оборонной промышленности Aselsan, Turkish Aerospace Industries и Научно-исследовательский институт космических технологий Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TUBITAK).

Турция входит в число немногих стран, способных производить собственные спутники связи, и после успеха Turksat 6A страна планирует стать мировым экспортером спутников.

Ранее директор по спутниковым программам Turksat Фатих Айхан заявил, что Турция ищет национальное решение проблемы космического мусора. Анкара разрабатывает устройство для борьбы с потенциальными угрозами в космосе, которые могут затруднить работу спутников.

Айхан уточнил, что существует множество форм космического мусора, начиная от верхних частей ракет-носителей, спутников, которые больше не работают или находятся в конце своего жизненного цикла, и других объектов, образовавшихся в результате столкновений, включая боеголовки после испытаний противоспутниковых систем, фрагменты взорванных космических кораблей и многое другое.

Турция намерена разработать собственное решение проблемы и позже начать его экспорт в другие страны, отметил ученый.