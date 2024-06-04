Биньямин Нетаньяху заявил, что условия прекращения войны страны в секторе Газа «не изменились» — Израиль продолжит военное вторжение до тех пор, пока полностью не уничтожит все батальоны ХАМАС. Это противоречит мирному плану, выдвинутому 31 мая президентом США Джо Байденом.

Глава Белого дома, в частности, заявил, что частью соглашения станет бессрочное перемирие. Однако Нетаньяху заявил, что не согласится на полное окончание войны в Газе.

Предложение было широко одобрено как в арабском мире, так и в ЕС. ООН, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия и ОАЭ поддержали предложение Байдена. Катар и Египет присоединились к США, призвав Израиль и ХАМАС «завершить» переговоры о прекращении огня, подписав соглашение.

ХАМАС также заявил, что рассматривает план Байдена «позитивно» и готов «конструктивно отнестись к любому предложению, основанному на постоянном прекращении огня».

Однако в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля в субботу говорится, что цели Израиля — «уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС, освобождение всех заложников и обеспечение того, чтобы сектор Газа больше не представлял угрозы для Израиля» — должны быть достигнуты до того, как может начаться постоянное прекращение огня.

После предложения Байдена Нетаньяху столкнулся с внутренним давлением как со стороны лидеров оппозиции, требующих заключения соглашения о прекращении огня, так и со стороны правых министров его собственной коалиции.

Радикалы призывают продолжать вторжение в Газу. В то же время израильтяне, чьи близкие находятся в заложниках, призывают Нетаньяху принять это предложение.

Несмотря на спорное отношение к проекту Байдена, израильская делегация 4 июня прибыла в Каир, чтобы изложить позицию Израиля по последнему предложению о прекращении огня и освобождении заложников, сообщила ливанская газета «Аль-Ахбар».