В субботу израильские силы застрелили 16-летнего Ахмеда Ашрафа Хамида и тяжело ранили 17-летнего Мохаммеда Мусу Аль Битара возле лагеря беженцев Акабат Джабер. На следующий день Аль Битар скончался, сообщил офис по правам человека.

Эти смерти, наряду с убийством еще четырех палестинцев израильской армией в понедельник, довели общее число убитых палестинцев на Западном берегу до 505 с 7 октября.

«Как будто трагических событий в Израиле и затем в Газе за последние восемь месяцев было недостаточно. Люди на оккупированном Западном берегу также подвергаются ежедневному кровопролитию, которого раньше не было. Невозможно поверить, что столько жизней было унесено столь беспорядочным образом», — заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

«Убийства, разрушения и массовые нарушения прав человека неприемлемы и должны немедленно прекратиться. Израиль должен не только принять, но и применять правила ведения боевых действий, полностью соответствующие нормам и стандартам прав человека», — сказал Тюрк.

Он подчеркнул, что любое обвинение в незаконных убийствах должно быть «тщательно и независимо» расследовано, а виновные должны быть привлечены к ответственности.

«Распространенная безнаказанность за такие преступления стала обычным явлением на оккупированном Западном берегу. Такая безнаказанность создала благоприятные условия для все большего числа незаконных убийств силами безопасности Израиля (ISF)», — предупредил он.

Частые случаи, когда палестинцы умирали от выстрелов в верхнюю часть тела, а также систематический отказ в медицинской помощи раненым, указывают на «намерение убивать в нарушение права на жизнь, а не на поэтапное применение силы и попытку деэскалации напряженных ситуаций», говорится в заявлении ООН.

С 7 октября, «несмотря на отсутствие вооруженных столкновений на оккупированном Западном берегу», израильская армия провела по меньшей мере 29 военных операций, включая авиаудары беспилотников или самолетов и обстрелы ракетами по лагерям беженцев и другим густонаселенным районам, сообщил офис по правам человека.