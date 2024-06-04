Президент США Джо Байден подчеркнул, что мир в Украине должен быть обеспечен гарантией того, что «Россия никогда, никогда, никогда, никогда, никогда не оккупирует Украину». В интервью TIME Байден отметил, что это не подразумевает обязательного членства Украины в НАТО, а скорее такие же отношения, как с другими странами, куда США поставляют оружие.

Байден добавил: «Я не готов поддержать вступление Украины в НАТО».Байден вспомнил свои визиты в Украину в качестве сенатора и вице-президента, отмечая значительную коррупцию, которая усложняла ситуацию. Тем не менее он подчеркнул, что падение Украины приведет к нестабильности в странах вдоль границы России, Балкан и Беларуси.

Отвечая на обвинения, что помощь НАТО Украине ведет к войне с Россией, Байден заявил: «Мы будем стоять на скользком пути к войне, если мы ничего не сделаем для Украины».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что саммит НАТО в Вашингтоне в июле должен обеспечить «прокладывание моста» к членству Украины в альянсе. По словам посла США при НАТО, на встрече лидеров НАТО в Вашингтоне будут важные изменения формулировок относительно перспективы членства Украины.

Отношения между Украиной и НАТО начались в 1992 году, а в 2021 году лидеры НАТО подтвердили решение о предоставлении Украине Плана действий по членству. В 2022 году Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «правильное место Украины — в НАТО».

Обсуждение членства Украины в НАТО остается сложным вопросом, поскольку некоторые страны опасаются, что принятие Украины в альянс может усугубить напряжение с Россией и привести к вооруженному конфликту.