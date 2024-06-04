В Университете Торонто на церемонии вручения дипломов зачитали имена погибших палестинских студентов

Студенты и преподаватели Университета Торонто на церемонии вручения дипломов зачитали имена палестинских студентов, которые уже никогда не смогут получить высшее образование. В память о погибших на пустые стулья разместили студенческие головные уборы. Согласно данным палестинских властей, 12 высших учебных заведений Газы разрушены или повреждены Израилем, в результате чего около 90 тыс. студентов оказались в затруднительном положении, более 350 преподавателей и ученых погибли. #trtнарусском #палестина #студенты #память #израиль #газа