Президент США Джо Байден заявил, что Израиль должен избегать втягивания в затяжные конфликты, подобные тем, которые пережили США в Ираке и Афганистане.

В интервью TIME Байден заявил: «Я говорил: не делайте те же ошибки, что мы совершили, когда преследовали Усаму бен Ладена. Идея с оккупацией Афганистана, с ядерным арсеналом в <...> Ираке, они были попросту неверны. И они привели к бесконечным войнам. Они не были верны. Не делайте наших ошибок», — отметил Байден.

Президент также подчеркнул, неясно, совершал ли Израиль военные преступления в секторе Газа, но напомнил, что сами израильтяне «расследуют возможные злоупотребления», а США не признают юрисдикцию Международного суда ООН.

Байден возложил ответственность за отсутствие перемирия на ХАМАС, отметив «щедрость» израильского предложения о прекращении огня. В ответ на предположение о намеренном затягивании конфликта премьером Израиля Биньямином Нетаньяху Байден отказался комментировать, но признал, что такие выводы возможны.

Во вторник боевые действия продолжались: израильские военные завершили боевые действия в районе Сабра в Газе и нанесли удары по «Хезболле» в Ливане. Замгенсека «Хезболлы» Наим Касем заявил, что движение ответит на полноценную войну. Представитель правительства Израиля Давид Менсер отметил, что исход конфликта зависит от «Хезболлы». В Израиле разногласия по поводу возможного соглашения с ХАМАС вызвали напряженность в правящей коалиции.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда ХАМАС провел внезапную операцию на юге Израиля. Израиль ответил военной операцией в секторе Газа, где число погибших достигло 36 550, а раненых — 82 959.

Напомним, война США в Ираке началась в марте 2003 года, когда американские войска, при поддержке коалиции союзников, вторглись в Ирак с целью свержения режима Саддама Хусейна. Официальным предлогом для начала войны стало обвинение Ирака в наличии оружия массового уничтожения и связях с террористическими группировками, в частности с Аль-Каидой. Однако после свержения Хусейна и захвата Багдада, оказалось, что доказательства наличия такого оружия были ложными.

Война переросла в длительную оккупацию и борьбу с повстанческими группами, что привело к значительным человеческим потерям и дестабилизации региона. В 2011 году, после восьми лет боевых действий, США официально завершили свою военную миссию в Ираке, однако последствия конфликта до сих пор ощущаются в регионе.