Словения вслед за Испанией, Норвегией и Ирландией официально признала независимость Палестины.

«4 июня 2024 года Словения официально признала независимое и суверенное Государство Палестина», — прокомментировал историческое событие МИД страны.

Глава внешнеполитического ведомства Словении Таня Файон в обращении к палестинскому народу заявила, что решение Словении «является посланием надежды и мира».

«Мы верим, что только создание двух государств может привести к прочному миру на Ближнем Востоке», — отметила министр.

30 мая премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил, что его правительство направило в парламент предложение о признании Палестины.

Тем самым Словения стала 10-й из 27 стран ЕС, официально признавшей независимость Палестины.