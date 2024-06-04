ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Словения официально признала Палестину
Очередная страна ЕС официально признала суверенитет и независимость Палестины
Словения официально признала Палестину
Флаги Палестины, Словении и ЕС перед зданием правительства в Любляне / Фото: Reuters / Others
4 июня 2024 г.

Словения вслед за Испанией, Норвегией и Ирландией официально признала независимость Палестины.

«4 июня 2024 года Словения официально признала независимое и суверенное Государство Палестина», — прокомментировал историческое событие МИД страны.

Глава внешнеполитического ведомства Словении Таня Файон в обращении к палестинскому народу заявила, что решение Словении «является посланием надежды и мира».

«Мы верим, что только создание двух государств может привести к прочному миру на Ближнем Востоке», — отметила министр.

30 мая премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил, что его правительство направило в парламент предложение о признании Палестины.

Тем самым Словения стала 10-й из 27 стран ЕС, официально признавшей независимость Палестины.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us