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Йеменские хуситы ударили новой баллистической ракетой по израильским военным объектам
Йеменские хуситы нанесли удар по военному объекту в израильском портовом городе Эйлат с помощью новой баллистической ракеты «Палестина», заявил их представитель Яхья Сареа. Хуситы в течение нескольких месяцев атакуют американские и европейские корабли у побережья в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. #Йемен #Израиль #Палестина #хуситы #палестинцы #ракета #Газа #солидарность
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4 июня 2024 г.
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