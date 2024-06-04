Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Бакинской энергетической неделе, отметил, что BP и Азербайджан поддерживают долгосрочные и стратегически важные отношения в нефтегазовой отрасли.

«...Компания BP остается в Азербайджане на протяжении тридцати лет. Вероятно, она еще как минимум на 30 лет останется нашим стратегическим партнером. Британская BP и американская Amoco возглавили консорциум международных нефтяных компаний еще в 1994 году и доверились нам», — заявил глава Азербайджана.

«Азербайджан был очень рискованным местом. Инвесторы же всегда очень чувствительны к политическим трудностям и геополитике. Но они доверяли правительству, а также народу. Нам удалось установить очень плодотворные отношения с инвесторами... Если вы посмотрите на развитие нашей экономики, то увидите, что оно проводилось в соответствии с нашей энергетической политикой. Уже тогда Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер», — рассказал азербайджанский лидер.

Алиев подчеркнул, что несмотря на риски, инвесторы доверяли правительству и народу Азербайджана, что позволило установить плодотворные отношения. «Нас нельзя винить в том, что у нас есть нефть и газ. Это — божий дар. О нас должны судить не по нашим ресурсам, а по нашим действиям», — отметил Алиев.

Надо сказать, что BP является ключевым партнером в разработке крупных азербайджанских месторождений, таких как Азери — Чираг — Гюнешли и Шах-Дениз, что способствовало экономическому росту Азербайджана и укреплению его позиции на международном энергетическом рынке.

В 1994 году был подписан «Контракт века», который ознаменовал начало тесного сотрудничества между BP и Азербайджаном. Проекты, такие как Южный газовый коридор, продолжают расширять это партнерство, обеспечивая Европу энергоресурсами из Каспийского региона.